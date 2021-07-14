РИАМО - 14 июл. Россия вновь оказалась на четвертом месте по числу зараженных коронавирусом, обогнав Францию, которая расположилась на пятом месте, сообщает «Коммерсант».

По последним данным, в стране выявили 5 833 175 случаев инфицирования Covid-19. А во Франции зафиксировали 5 820 849 случаев заражения.

В последние дни в РФ выявляют свыше 24 тыс. новых инфицированных, тогда как во Франции - около 7 тыс. новых случаев коронавируса.

Однако по статистике университета Джонса Хопкинса Россия еще находится на пятом месте.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Пока прививки делают людям старше 18 лет. Но глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что подростков 12-18 лет начнут прививать до 20 сентября.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 827 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 469 больных. В Москве - 3 966.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Москвичам предлагают набить тату с QR‑кодом для похода в кафе. Речь идет о временных татуировках.

- Россия заняла 4 место в мире по числу заболевших коронавирусом. В последние дни в РФ выявляют свыше 24 тыс. новых инфицированных.

- В Москве вечером разыграют новые машины среди привитых от коронавируса. Ранее в городе уже провели три розыгрыша — 23, 30 июня и 7 июля.

- Россияне рассказали, какой нужен доход для выживания в пандемию. Финансовые затруднения испытывают более 75% домохозяйств РФ.

- Предъявите QR‑код: как антиковидные ограничения повлияли на турбизнес читайте в материале РИАМО.

- Почти 70% московских врачей привились от коронавируса. Также привиты 66% работников образования и 76% работников соцсферы.

- В России до 20 сентября планируют начать прививать подростков от Covid‑19. Сейчас в Москве проходят исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет.