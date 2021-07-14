РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Автомобиль сбил ребенка-велосипедиста у жилого дома на улице Циолковского в Подольске, по данному факту проводится проверка, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

По предварительным данным, 12 июля в 14:30 на улице Циолковского у дома 17 водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил травмы и обратился за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.