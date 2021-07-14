РИАМО - 14 июл. По данным на 09:00 среды, температура воздуха на метеостанции ВДНХ уже достигла 30,2 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о сухих грозах и новом рекорде жары. В среду может быть побит рекорд 1951 года для 14 июля.

Погоду продолжит определять антициклон: при переменной облачности будет сухо и безветренно. Температура воздуха днем составит до 30-35 градусов.

Горожанам рекомендуется носить легкую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.

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