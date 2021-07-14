РИАМО - 14 июл. В столице вечером в среду состоится розыгрыш 5 новых автомобилей среди горожан, сделавших прививку от Covid-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Победителей выберут из числа тех, кто получил первый компонент вакцины на минувшей неделе. Прямая трансляция розыгрыша пройдет на телеканале «Москва 24». После организаторы розыгрыша свяжутся с победителями и расскажут, как забрать приз.

Ранее в городе уже провели три розыгрыша — 23, 30 июня и 7 июля. Победители уже получили 15 автомобилей ценой около 1 млн руб.

Привиться от коронавируса в столице можно в городских поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, 7 центрах госуслуг «Мои документы», частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах. Крупнейший прививочный пункт работает в Гостином Дворе.

До 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны получить первый компонент вакцины от Covid-19.

В настоящее время в России привились от коронавируса уже свыше 28,6 млн человек.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 827 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 469 больных. В Москве - 3 966.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Москвичам предлагают набить тату с QR‑кодом для похода в кафе. Речь идет о временных татуировках.

- Россия заняла 4 место в мире по числу заболевших коронавирусом. В последние дни в РФ выявляют свыше 24 тыс. новых инфицированных.

- В Москве вечером разыграют новые машины среди привитых от коронавируса. Ранее в городе уже провели три розыгрыша — 23, 30 июня и 7 июля.

- Россияне рассказали, какой нужен доход для выживания в пандемию. Финансовые затруднения испытывают более 75% домохозяйств РФ.

- Предъявите QR‑код: как антиковидные ограничения повлияли на турбизнес читайте в материале РИАМО.

- Почти 70% московских врачей привились от коронавируса. Также привиты 66% работников образования и 76% работников соцсферы.

- В России до 20 сентября планируют начать прививать подростков от Covid‑19. Сейчас в Москве проходят исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет.