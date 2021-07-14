Более 30 лет назад группа молодых ученых решила создать наукодеревню в Московской области, под Можайском. Жители поселения стали изучать забытые русские традиции и ездить в экспедиции, продолжили заниматься наукой, находясь в полной гармонии с землей. Сегодня в деревню на праздники приезжают сотни людей со всей страны — так они «возвращаются к своим корням». Как в деревне возрождают забытые традиции и какие планы у этнокультурного центра «Колосвет», читайте в материале РИАМО.

Место силы

В Московском регионе довольно большое количество интересных мест — тут можно встретить и красивые усадьбы, и необычные музеи, и загадочные деревни. Одна из примечательных локаций — этнокультурный центр и наукодеревня «Колосвет» в Можайском районе. Ее жители занимаются наукой и изучением забытых русских традиций, оставаясь в гармонии с природой.

История наукодеревни началась 30 лет назад с одного дома в деревне Поповка. Изначально он принадлежал мужчине, которому врачи поставили диагноз «рак» — ему оставалось жить около трех лет. Однако, переехав в Поповку, мужчина прожил тут целых 14 лет, а умер и вовсе не из-за злокачественной опухоли. Тогда-то и стало ясно, что у этого места есть особая сила.

После смерти мужчины этот дом купила ученая Ольга Торопова. В 90-е годы, когда в стране было непростое время, а развал СССР негативно отразился на работниках науки, она предложила своим коллегам самим выстроить наукодеревню в Поповке.

Так эта местность и стала обрастать домами. К слову, молодые ученые строили их своими силами. Сейчас поселение состоит из 16 домов, а живут в них не более 30 человек.

Кстати, деревню считают особенной и по другим причинам. Здесь находятся два геологических разлома — горизонтальный и вертикальный, который тянется чуть ли не до Кольского полуострова. Считается, что всего в России не более трех таких мест. По словам местных, несмотря на близость к Москве, в лесах тут ходят косули и кабаны. Кроме того, сюда прилетают редкие краснокнижные птицы, «потому что они чувствуют, что здесь их не тронут».

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Возрождение традиций

Как рассказала РИАМО местная жительница Светлана, с 90-х годов на протяжении примерно 15 лет в деревне активно занимались сельским хозяйством. Тут были свои коровы, лошади, куры и другие животные. После того, как жители деревни встали на ноги, они начали ездить в экспедиции и собирать информацию о русских традициях.

Экспедиции были довольно масштабными — ученые доезжали до Финляндии и Польши. Собирала группа единомышленников любую информацию о народных традициях, песнях, костюмах, хороводах и так далее. Так в деревне на базе крестьянско-фермерского хозяйства возник центр «Колосвет».

«Главная задача наукодеревни — возрождение забытого миропонимания и мировоззрения. Ведь традиции — это не про то, как надевать лапти, а про понимание глубинной сути. Мы хотим показать другим, как можно традицию применить в современном мире, стать примером», — рассказал РИАМО один из первых поселенцев наукодеревни Владимир Егоров (Кот Баюн).

Жители деревни не просто изучают традиции, но и на практике демонстрируют, какие из них можно применять в нынешних реалиях. Здесь стараются сохранить лучшее из того, что было в культуре наших предков. При этом ученые берут традиции из различных исторических периодов: Древней Руси, Российской империи и даже СССР. «Традицию не надо делить и прерывать», — уверен Владимир.

В то же время в деревне есть все блага цивилизации — телевизоры, интернет, смартфоны и так далее. В «Колосвете» считают, что сегодня нужно оставаться на связи с миром, в котором родился и живешь, — по словам Кота Баюна, местные жители даже слишком социальны. При этом люди здесь убеждены, что жить нужно в согласии с природой.

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Ритмы вселенной

Сами жители деревни отмечают все традиционные праздники, такие как Масленица и Коляда, дни Ивана Купалы, богини Мокоши, бога Перуна и другие. При этом праздники отмечают не в назначенные даты — нужный день вычисляют согласно солнечным ритмам. Точки, в которых сила Солнца действительно восполняет ресурс человека, указаны в специальном солнечном календаре — Кологоде.

«Будни — словно выдох. Это труд, это потеря сил. А праздник — это вдох, который наполняет силой, чтобы дальше делать дела», — сказала Светлана, отметив, что эти праздники связаны не только с силой Солнца, но и ритмами космоса и вселенной. Современные же люди об этих ритмах ничего не знают — от этого и проблемы вроде выгорания или депрессии, уверена женщина. По словам Светланы, восполнять энергию нужно правильно, а «водка на шашлыках» — плохой способ прийти в чувства. Для восполнения жизненных сил лучше всего проводить обряды, сохранять связь с предками — тогда и не будет никаких проблем.

При этом не стоит понимать под обрядами жертвоприношения. Как рассказали в «Колосвете», жители Руси были далеки от кровавых ритуалов. Стереотипы, появившиеся на этот счет, связаны с забвением истинного культа. Предки приносили в жертву богам хлеб, молоко, масло и зерно. Эта традиция нашла яркое отражение в таких праздниках, как Яблочный, Хлебный и Медовый Спас.

Сельский туризм

Примерно с 2005 года в «Колосвете» праздники, такие как Масленица и Иван Купала, стали организовывать и для гостей. Другими словами, жители занялись сельским туризмом. Изначально на эти праздники приезжали в основном гости старше 50 лет, но со временем приезжие начали молодеть. Сейчас средний возраст посетителей колеблется в районе 30 лет. Более того, зачастую многие гости, не сговариваясь, приезжают в народных костюмах.

Совсем недавно в «Колосвете» отмечали праздник Ивана Купалы, который приходится на день летнего солнцестояния. Примечательно, что этот древнеславянский праздник совпадает с торжествами, посвященными Иоанну Крестителю. Жители наукодеревни говорят, что в этот день «заря с зарей встречается», то есть солнце практически не садится.

Праздник для гостей начался с того, что им нужно было пройти порядка четырех километров по дорожке до деревни через поле и лес. В самом «Колосвете» гостей первым делом встретила баба Яга — она загадывала загадки у костра и учила правильно «кормить» огонь. Как и во времена Древней Руси, здесь огонь — святыня.

«После каменных джунглей приехать сюда — настоящий кайф. Тут и запах природы, звук сверчков. Праздник очень нравится», — рассказала одна из гостей. Другие же туристы отметили, что и вовсе приезжают на праздник каждый год. При этом не все гости воспринимают такие праздники, как возвращение к своим корням, — некоторые приезжают сюда ради забавы.

Дальше всех ждал обед в традиционном русском стиле. Гостям подавали хлеб, воду, перловую кашу с лисичками и зеленый суп — некоторые туристы решили, что он и вовсе сделан из лопуха.

А после гости начали плести венки. Раньше венки плели незамужние девушки и холостые парни, которые хотели создать пару. При создании венков обычно использовали полынь, зверобой, ромашку, крапиву и прочие целебные травы.

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После праздник продолжился на лужайке, где Кот Баюн руководил хороводами и змейками. Гости пели песни и прыгали через скакалку из крапивы.

Далее приезжие отправились наблюдать за тем, как жители деревни под песни зажигали купальский костер — атрибут праздника и центр гуляний в эту ночь — и еще 12 маленьких костров вокруг. По словам местных, наши предки считали, что костер сжигает все невзгоды и болезни.

Зажигание купальского костра сопровождалось песнями — местные жители вызывали жар-птицу и выстроились у костра в виде коловрата (древний славянский символ солнца — ред.). «Жар-птица, прилетай, коловрат вращай!», — пели они.

Когда костры зажгли, вокруг главного из них начали водить хороводы и петь: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». После гости перепрыгивали через все 12 маленьких костров — на удачу, здоровье и красоту.

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Ближе к рассвету гости «Колосвета» отправились к устью Москвы-реки, которое, по словам местных жителей, обладает большой силой. Там девушки отпустили свои венки в воду. Сразу можно было узнать, выйдет ли девушка замуж в этом году или нет: если венок приплыл к берегу, то свадьба будет скоро, а если он поплыл дальше, то замужества в ближайшее время лучше не ждать.

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Закрытое сообщество

В настоящее время жители деревни продолжают вести сельское хозяйство, пишут песни и гастролируют с коллективами «Суроварг» и «Суряница». «Колосвет» участвует в организации Дня русского языка по всей России, проводит всероссийский фестиваль народного творчества «Русский лад». В будущем в деревне планируют обучать искусству проведения старорусских праздников.

Если кому-то захочется переехать в наукодеревню, стоит отметить, что это не так-то просто. Для начала нужно, чтобы человека приняли местные жители — на это иной раз уходит много лет. Так, один из гостей приезжал в деревню 12 лет подряд, и только после этого он смог стать полноправным жителем поселения.

Удержаться в деревне тоже трудно. У каждого тут есть свои обязанности, и, если человек с ними не справляется, он «сам чувствует, что ему тут не место». Но как именно человек понимает, что ему не удастся влиться в коллектив, рассказывать в деревне не стали.