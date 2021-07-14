РИАМО - 14 июл. Новый мост через Москву-реку планируется построить в створе Берегового проезда, всего до конца 2024 года в городе возведут 9 мостов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В створе Берегового проезда планируется строительство нового моста через Москву-реку протяженностью 390 м и шириной под 2-3 полосы движения в каждом направлении. В настоящее время проводятся торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что также предстоит запроектировать реконструкцию инженерных коммуникаций, примыкающих участков улично-дорожной сети от улицы Новозаводской до улицы 3-я Магистральной.

По словам главы департамента строительства города Рафика Загрутдинова, подведомственным департаменту строительства ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.

Победитель конкурса, помимо моста, должен будет предусмотреть строительство эстакады протяженностью 280 м от мостового сооружения за перекресток проектируемого проезда №2017, съезда с моста через реку Москву на Береговой проезд протяженностью 120 м, а также строительство съезда с Берегового проезда на мост через реку Москву протяженностью 120 м.

Ранее Бочкарев сообщал, что строительство 9 новых мостов планируется завершить в столице до конца 2024 года.

«Уже в этом году планируем завершить сооружение моста через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, 4 других возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе – их строительство завершат в следующем году», – резюмировал глава Стройкомплекса.