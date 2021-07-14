РИАМО - 14 июл. Столица России вышла в финал международного конкурса «Мировая столица дизайна — 2024» вместе с городами Сан-Диего и Тихуана, которые считаются единой двунациональной городской агломерацией. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Выход в финал — это показатель качественной работы всей команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии и правительства Москвы. Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города», — сказала заместитель мэра города - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что на пути к презентации Москвы как международной витрины уникальных идей и проектов, привлекательной для креативных предпринимателей и инвесторов, был сделан еще один шаг.

В Москве в планах на 2024 год - укрепить креативную экономику, представить новые технологические решения для устойчивого городского развития, создать успешную инфраструктуру для культуры и бизнеса, в которой дизайн будет способствовать инновациям, ориентированным на людей.

Конкурс «Мировая столица дизайна» создали для того, чтобы города мира делились между собой опытом успешных и инновационных решений в области дизайна.

Два раза в год Всемирная организация дизайна объявляет город, который успешно работает в области дизайна для городского планирования, инновационного и бизнес-развития. Первой мировой столицей дизайна в 2008 году признали итальянский Турин. Звание получали такие города, как Лилль, Мехико, Тайбэй, Кейптаун и Хельсинки. В 2022 году статус получит Валенсия.

Москва участвует в конкурсе при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития столицы и подведомственного ему агентства креативных индустрий.