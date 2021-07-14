РИАМО - 14 июл. Столица России вышла в финал международного конкурса «Мировая столица дизайна — 2024» вместе с городами Сан-Диего и Тихуана, которые считаются единой двунациональной городской агломерацией. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Она подчеркнула, что на пути к презентации Москвы как международной витрины уникальных идей и проектов, привлекательной для креативных предпринимателей и инвесторов, был сделан еще один шаг.
В Москве в планах на 2024 год - укрепить креативную экономику, представить новые технологические решения для устойчивого городского развития, создать успешную инфраструктуру для культуры и бизнеса, в которой дизайн будет способствовать инновациям, ориентированным на людей.
Конкурс «Мировая столица дизайна» создали для того, чтобы города мира делились между собой опытом успешных и инновационных решений в области дизайна.
Два раза в год Всемирная организация дизайна объявляет город, который успешно работает в области дизайна для городского планирования, инновационного и бизнес-развития. Первой мировой столицей дизайна в 2008 году признали итальянский Турин. Звание получали такие города, как Лилль, Мехико, Тайбэй, Кейптаун и Хельсинки. В 2022 году статус получит Валенсия.
Москва участвует в конкурсе при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития столицы и подведомственного ему агентства креативных индустрий.
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