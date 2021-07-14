РИАМО - 14 июл. Согласно данным Росстата, российским домохозяйствам для удовлетворения базовых потребностей сегодня необходим ежемесячный доход в размере около 61 тыс. руб., сообщает РБК.

Росстат провел масштабное исследование «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год. Опрос проводился осенью минувшего года во всех регионах РФ с охватом более 100 тыс. домохозяйств.

Согласно данным ведомства, небольшие или значительные финансовые затруднения испытывают 75,7% домохозяйств страны, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого.

Также россияне назвали сумму, необходимую всем членам семьи для того, чтобы свести концы с концами. Она составляет 60,9 тыс. руб. Более двух лет назад таковая составляла 58,5 тыс. руб.

В разрезе социально-демографических групп больше всего эта сумма выросла для молодых семей с детьми (на 17%, до 80,9 тыс. руб.) и для семей с детьми-инвалидами (на 13%, до 88,4 тыс. руб.).

По данным аналитиков, 8,5% граждан не могут купить себе жизненно важные лекарства, 51,2% респондентов заявили, что не могут справится со срочными расходами, например, заменой бытовых предметов или ремонт жилья. 9% домохозяйств не могут купить одежду своим членам семьи. Свежие фрукты постоянно не имеют возможности покупать 16,7% семей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 827 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 469 больных. В Москве - 3 966.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Москвичам предлагают набить тату с QR‑кодом для похода в кафе. Речь идет о временных татуировках.

- Россия заняла 4 место в мире по числу заболевших коронавирусом. В последние дни в РФ выявляют свыше 24 тыс. новых инфицированных.

- В Москве вечером разыграют новые машины среди привитых от коронавируса. Ранее в городе уже провели три розыгрыша — 23, 30 июня и 7 июля.

- Россияне рассказали, какой нужен доход для выживания в пандемию. Финансовые затруднения испытывают более 75% домохозяйств РФ.

- Предъявите QR‑код: как антиковидные ограничения повлияли на турбизнес читайте в материале РИАМО.

- Почти 70% московских врачей привились от коронавируса. Также привиты 66% работников образования и 76% работников соцсферы.

- В России до 20 сентября планируют начать прививать подростков от Covid‑19. Сейчас в Москве проходят исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет.