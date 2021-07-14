РИАМО - 14 июл. Проект «Московская электронная школа» представляет вниманию горожан тематическую подборку материалов о жизни и творчестве русского классика Федора Достоевского, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Тематическую подборку подготовили к 200-летию со дня рождения писателя. Специалисты Института содержания, методов и технологий образования Московского городского педагогического университета создали для школьников виртуальное путешествие в Санкт-Петербург XIX века. Дети смогут больше узнать об особенностях мировоззрения Достоевского.

Школьникам расскажут об идейных и эстетических взглядах классика. Также дети смогут узнать, как в юности Достоевский изучил французский и немецкий языки, прочитал все литературные новинки того времени и другие интересные факты его биографии. ​

Кроме того, столичные учащиеся узнают о том, искупил ли свою вину персонаж знаменитого романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников и в чем особенность его внутреннего конфликта.