РИАМО - 14 июл. В Москве и области в среду возможны сухие грозы, а также в столице может быть побит очередной рекорд по жаре для 14 июля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице к 7:00 воздух прогрелся до 25,1 градуса. А в течение дня метеоусловия в регионе будут определяться областью повышенного атмосферного давления.

«Но из-за энергетической неустойчивости атмосферы во второй половине дня в небе кое-где возникнут отдельные массивы мощных кучевых облаков. Поэтому ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможна сухая гроза преимущественно в северной половине Московской области», — сообщил Тишковец на своей странице в Instagram.

Ветер ожидается северо-западных румбов, он будет дуть со скоростью 2-3 м/с. Воздух в столице прогреется до 32-34 градусов, в области — 30-35 градусов. Атмосферное давление понизится и составит 749 мм рт. ст.

По словам синоптика, в среду может быть побит рекорд по жаре 1951 года.

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