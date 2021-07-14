РИАМО - 14 июл. Сервис по поиску работы HeadHunter составил рейтинг отраслей с самыми высокими заработными платами за первое полугодие 2021 года, сообщает Газета.ru.

Лидерство принадлежит сфере «Информационные технологии, системная интеграция, интернет». Здесь совокупный доход составил 108 260 руб. Показатель вырос на 11% за год.

Второе место досталось сфере «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» с зарплатой 88 874 руб. Показатель вырос на 2%. Третье место принадлежит сфере «Продукты питания» — 72 771 руб. (+2%).

Антилидерами стали сфера «СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование» — 60 572 руб. (2%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» — 58 658 руб. (3%), «Финансовый сектор» — 54 314 руб. (3%).