РИАМО - 14 июл. С начала лета этого года примерно 200 студентов московских вузов прошли стажировку в 22 высокотехнологичных компаниях особой экономической зоны «Технополис «Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Он добавил, что среди предпочтений студентов лидировали производители микроэлектроники, робототехники и оптики. Для многих юношей и девушек такая стажировка — отличная возможность устроиться на первую работу.
Стажировки организуют все представители технополиса, среди них — производители литийионных батарей, электроприводов для промышленности и коммунального хозяйства, 3D-сканеров, учебного оборудования и фармкомпания.
«Высокотехнологичные компании ОЭЗ заинтересованы в привлечении на работу молодых специалистов в сфере мехатроники, робототехники, производства композитных материалов, 3D-печати, биоинженерии, ИТ-индустрии, нанотехнологий, фармацевтики и ряда других активно развивающихся направлений», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.
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