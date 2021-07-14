РИАМО - 14 июл. С начала лета этого года примерно 200 студентов московских вузов прошли стажировку в 22 высокотехнологичных компаниях особой экономической зоны «Технополис «Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В прошлом году свыше 250 студентов более чем из 50 учебных заведений столицы направили заявки на прохождение стажировок на предприятиях ОЭЗ. Из-за эпидемиологической ситуации и ограничительных мер количество мест сократили до 70. В этом году на 22 предприятиях ОЭЗ прошли стажировку около 200 студентов вторых и третьих курсов высших учебных заведений», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что среди предпочтений студентов лидировали производители микроэлектроники, робототехники и оптики. Для многих юношей и девушек такая стажировка — отличная возможность устроиться на первую работу.

Стажировки организуют все представители технополиса, среди них — производители литийионных батарей, электроприводов для промышленности и коммунального хозяйства, 3D-сканеров, учебного оборудования и фармкомпания.

«Высокотехнологичные компании ОЭЗ заинтересованы в привлечении на работу молодых специалистов в сфере мехатроники, робототехники, производства композитных материалов, 3D-печати, биоинженерии, ИТ-индустрии, нанотехнологий, фармацевтики и ряда других активно развивающихся направлений», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.​