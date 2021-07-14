РИАМО - 14 июл. Команда городского детского технопарка «Мосгормаш» стала победителем первенства России по моделям внедорожников с электродвигателем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Команда школьников в возрасте до 14 лет набрала максимально возможные 1600 баллов. В личном зачете 10-летний Александр Шурмин выиграл 1 золотую и 5 серебряных медалей, а девятилетний Максим Малышко завоевал 5 золотых. Дети получили звание чемпионов страны.

«Поиск и поддержка талантливой молодежи в области технического творчества и информационных технологий, а также ориентация их на инженерные профессии — одна из задач экосистемы детских технопарков, которую развивает наш департамент. На это же направлена и деятельность ресурсного центра профнавигации и развития компетенций, созданного в прошлом году», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Команда детского технопарка «Мосгормаш» в апреле участвовала во всероссийских соревнованиях радиоуправляемых автомобилей. Там дети заняли второе общекомандное место.

После победы членов команды внесли в список одаренных детей на платформе «Таланты России». В будущем для них это станет серьезным подспорьем при поступлении в вузы. Трое победителей вошли в состав сборной России.

Чемпионат и первенство России по моделям внедорожников проходили с 6 по 11 июля в Кузнецке. Москву представляли две команды детского технопарка «Мосгормаш».​ Члену второй команды, в которую вошли ребята до 17 лет, Роману Маркину (13 лет) удалось завоевать бронзовую медаль.