РИАМО - 14 июл. Специалисты центра занятости «Моя работа» помогают молодым специалистам составить резюме и пройти собеседование, c 2020 года они трудоустроили более 3 тыс. выпускников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Одна из задач службы занятости населения — помощь в поиске работы молодым специалистам. Главная проблема с трудоустройством выпускников — незнание рынка труда. Чаще всего в вузах нет специализированных занятий, на которых студентам бы рассказывали, как искать работу, какие есть компании и как в них устроиться», — рассказал директор центра занятости «Моя работа» Роман Шкут.

Он добавил, что благодаря службе занятости молодые люди могут сделать первый шаг к построению своей карьеры. В центре выпускников готовят также перед встречей с работодателем. Специалисты оценивают профессиональные и личностные компетенции кандидата. Выпускникам помогают составить резюме, подходящие под требования конкретного работодателя.

Молодые специалисты могут получить первый опыт прохождения интервью на площадках службы занятости во время открытых отборов с крупнейшими работодателями.

Кроме того, центр запустил проект «Первая работа». Молодой специалист может опробовать свои силы в учреждениях правительства Москвы и получить первый профессиональный опыт работы на госслужбе. ​