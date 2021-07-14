РИАМО - 14 июл. Специалисты центра занятости «Моя работа» помогают молодым специалистам составить резюме и пройти собеседование, c 2020 года они трудоустроили более 3 тыс. выпускников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что благодаря службе занятости молодые люди могут сделать первый шаг к построению своей карьеры. В центре выпускников готовят также перед встречей с работодателем. Специалисты оценивают профессиональные и личностные компетенции кандидата. Выпускникам помогают составить резюме, подходящие под требования конкретного работодателя.
Молодые специалисты могут получить первый опыт прохождения интервью на площадках службы занятости во время открытых отборов с крупнейшими работодателями.
Кроме того, центр запустил проект «Первая работа». Молодой специалист может опробовать свои силы в учреждениях правительства Москвы и получить первый профессиональный опыт работы на госслужбе.
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