РИАМО - 14 июл. В столице за 2021 год предприниматели получили от московских властей примерно 14 млрд рублей, 65% поручительств получили предприятия сферы торговли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гарантийная помощь позволяет предоставить доступ к кредитам тем предпринимателям, у кого не хватает собственных залоговых средств. В этом году фонд выдал поручительства на 6,6 млрд рублей, что позволило столичным предпринимателям получить у кредиторов свыше 14,2 млрд рублей», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

За первые 6 месяцев 2021 года гарантийная помощь оказалась более востребованной, чем в этот же период прошлого года. Сумма предоставленных поручительств выросла на 40%, а объем финансирования малого и среднего бизнеса столицы — на 31%.

Фонд выдал предприятиям сферы торговли 65% поручительств, около 30% в сумме приходится на производство, инновации, транспорт, строительство и медицину.

Чаще всего московские предприниматели обращались за поручительством для оформления кредита на пополнение оборотных средств — 81%, а также на инвестиции — 9%, исполнение контрактов и госконтрактов — 8%, прочие нужды — 2%.

Около 89% средств в рамках гарантийной поддержки получили микро и малые организации, только 11% пришлось на средние предприятия.