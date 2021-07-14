РИАМО - 14 июл. Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток 6 участников массовой драки мигрантов на юго-востоке города, передает ТАСС.

«Суд признал виновными шестерых задержанных после драки в районе метро «Кузьминки» по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП <...> и назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток», — сказала пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Инцидент произошел на Зеленодольской улице в ночь с 12 на 13 июля. В драке принимали участие порядка 200 мигрантов, значительная часть из них — из стран Средней Азии.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали участников конфликта, всего, по данным МВД, в территориальные отделы полиции доставлено 103 человека. Иностранцев планируют депортировать из России.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы ранее сообщили, что мигранты массово подрались из-за бытового конфликта.

Видео массовой драки мигрантов около станции метро «Кузьминки»>>