РИАМО - 14 июл. В столице в районе Берегового проезда планируют построить новый автомобильный мост длиной порядка 400 м с двумя-тремя полосами движения в каждом направлении, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас проводятся торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Специалисты планируют реконструкцию инженерных коммуникаций, примыкающих к участкам улично-дорожной сети от Новозаводской до 3-й Магистральной улицы. ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило открытый электронный конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ.

«Победителю конкурса в проектной документации помимо моста необходимо предусмотреть строительство эстакады протяженностью 280 м между мостом и Проектируемым проездом № 2017, съезда с моста в Береговой проезд протяженностью 120 м, а также съезда из Берегового проезда на мост протяженностью 120 м», — отметил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.​