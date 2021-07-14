РИАМО - 14 июл. В России уже 4,9 млн родителей подали заявления на выплаты к началу учебного года для 6,9 млн детей. Речь идет о заявлениях, поданных через портал госуслуг, пишет в среду газета «Известия».

При этом число заявлений продолжает расти. По поручению президента России все семьи с детьми школьного возраста получат единоразовую выплату в 10 тыс. рублей перед началом учебного года. С 11 июля на портале госуслуг можно подать заявление на получение указанных выплат.

«Мы опробовали новый механизм. 11 июля все пользователи портала госуслуг, которые имеют право на эту выплату, получили уведомление с готовым предзаполненным заявлением, оставалось его только проверить и отправить», — сказал глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Уведомление о предназначенных выплатах получают россияне, которые в прошлом году получали подобные меры поддержки. Они получают автоматически заполненное заявление. Родителям нужно только сверить данные и отправить их.

В среду на госуслугах появится форма заявления, которую самостоятельно смогут заполнить родители, не получившие уведомление или ранее не отправившие заявление через портал.

Пенсионный фонд будет принимать заявления на школьные выплаты до 1 ноября. Подать документ можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР.