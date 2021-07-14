РИАМО - 14 июл. Необходимость проведения трехдневного голосования на предстоящих в сентябре выборах обусловлена неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу. Такой формат также располагает к повышению электоральной активности, сообщила РИАМО зампредседателя Общественной палаты Московской области, член Общественной палаты РФ, лидер движения молодых политических экологов Подмосковья «Местные» Татьяна Дмитриева.

«Все мы существуем в условиях сложной эпидемиологической ситуации. С точки зрения безопасности трехдневное голосование - это очень правильная мера», - сказала Дмитриева.

Она также назвала голосование в течение нескольких дней шагом навстречу избирателям. По мнению эксперта, в течение трех дней каждый гражданин сможет найти возможность дойти до избирательного участка.

«В разных форматах мы уже тестили возможность выразить свое мнение в течение нескольких дней. Это положительная история, она абсолютно электорально ориентированная. Не все люди завершили дачный сезон, кому-то проблематично вернуться из своих отдаленных дач в свои городские округа, а три дня располагают к повышению электоральной активности», - подчеркнула Дмитриева.

По ее словам, также трехдневное голосование даст больше возможностей независимым общественным наблюдателям, которых на выборах в Подмосковье традиционно много.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В эти дни избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.