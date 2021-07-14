тРИАМО - 14 июл. Специалисты комитета ветеринарии Москвы подготовили рекомендации, которые помогут владельцам животных подготовиться к поездке дачу и избежать неприятных ситуаций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Выпуская питомца на прогулку, нужно убедиться, что на территории нет ядовитой зелени. Как правило, особую опасность представляют луковицы нарциссов или крокусов: в них содержатся алкалоиды. Они могут вызвать паралич у животного. Также навредить здоровью хвостатого друга могут рододендрон, клещевина, тис, самшит, пятнистая петрушка и наперстянка.

Чтобы домашний любимец избежал травм, следует закрыть колодцы и ямы. Необходимо следить, чтобы в местах прогулок животного не было стекла и других предметов, о которые он может поранить лапы.

На природе нередко можно встретить диких животных, которые могут быть переносчиками различных заболеваний. Например, лептоспироз переносят ежи, мыши, крысы, землеройки и лисы. Самый надежный способ обезопасить своего домашнего друга — это вакцинация​.