РИАМО - 14 июл. Загруженность столичных дорог в среду вечером может достигнуть 6 баллов из 10 возможных, сейчас плотность движения оценивается в 2 балла, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В настоящий момент движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем в движении транспорта на Кутузовском, Ленинском проспекте и Звенигородском шоссе.

На 82-м км МКАД, Волоколамском шоссе/МКАД, Большом Каменном мосту, 53-м км МКАД и в других местах идут дорожные работы. Они могут повлиять на трафик.

В среду в столице прогнозируется жаркая и сухая погода, температура воздуха днем составит от 30 до 35 градусов.