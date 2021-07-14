РИАМО - 14 июл. В деревне Клетки Волоколамского городского округа обнаружили 2 снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении 2 боеприпасов поступило в оперативные службы вечером 13 июля.

Полиция взяла под охрану место обнаружения снарядов. Угрозы жизнедеятельности людей нет.

Изъять и уничтожить боеприпасы планируют 15 июля. Это сделают сотрудники ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас».