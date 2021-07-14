РИАМО - 14 июл. Сейчас в столичной подземке курсируют 69 поездов «Москва-2020», что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В этом году в столичном метро появилось 24 новых поезда: 10 из них на Кольцевой линии, 14 — на Калужско-Рижской линии.

«Темпы обновления поездов метро в Москве — самые быстрые в мире. Всего с 2010 года закуплено около 3,7 тыс. вагонов. При этом наш самый современный поезд «Москва 2020» превосходит многие мировые аналоги по комфорту», — отметил заммэра города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что ширина дверного проема у «Москвы-2020» до 23% больше, чем в поездах производства Siemens, Alstom, Hyundai и CAF. Также у таких поездов есть датчики дыма и интерактивные дисплеи для навигации. А еще две климатические установки с обеззараживанием воздуха.

До июня текущего года на «оранжевой» ветке ходили поезда «Русичи», а также еще более старые модели. В устаревших моделях ширина дверей составляла 1,2 м. А в современных — 1,6 м. Более широкие двери дают людям возможность комфортно входить в вагон и выходить на платформу.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>