РИАМО - 14 июл. Пожар в нежилом здании на территории промышленной зоны в Балашихе ликвидирован, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

Возгорание произошло вечером 13 июля на Объездном шоссе, д. 8. По данным открытых источников, по этому адресу находятся склады интернет-магазинов и другие торговые организации.

Общая площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Пожар был полностью ликвидирован в 05:15 среды.

К тушению привлекали 24 единицы техники и 78 человек, в том числе от МЧС России — 15 единиц техники и 47 сотрудников.

Всего за сутки на территории Подмосковья произошел 61 техногенный пожар.