РИАМО - 14 июл. В среду погоду в Москве и Подмосковье продолжит определять антициклон. При переменной облачности будет сухо и безветренно, температура воздуха днем составит до 30-35 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отмечают синоптики, прохлада не наступит даже в ночные часы.

Влажность воздуха составит порядка 30%. Содержание кислорода в воздухе будет пониженным, а атмосферное давление поднимется до 748 мм рт. ст.

Геомагнитный фон 14 июля прогнозируется слабо возмущенный.

По данным синоптиков, чтобы снизить влияние неблагоприятных погодных условий, следует выполнять рекомендации врача, уменьшить физические нагрузки, а также иметь при себе воду и лекарства первой помощи.

Узнайте, где искупаться и позагорать летом в Москве>>