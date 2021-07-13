РИАМО - 13 июл. В гольф-клубе Links National в Дмитровском округе 25 июля пройдет турнир по гольфу среди любителей «Сильные фигуры», сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

В рамках фестиваля пройдут урок по гольфу для детской академии на драйвинг-рендже, открытый гольф-урок на драйвинг-рендже и керлингольф на тренировочном патинг-грине.

Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит при поддержке Минспорта России, Минцифры России, Ассоциации гольфа России и Федерации шахмат России с 2019 года. В программе фестиваля — турниры по гольфу, керлингольфу и шахматам.

В соревнованиях участвуют известные государственные деятели, олимпийские чемпионы разных лет, российские гольфисты, сборные команды зарубежных стран.

В 2020 году фестиваль «Сильные фигуры» прошел в сентябре на поле гольф-клуба Dmitrov Golf Resort в Дмитровском округе.