РИАМО - 13 июл. За нарушение мер профилактики распространения коронавируса фитнес-клуб «СССР» на ул. Новоалексеевской на северо-востоке столицы могут закрыть на 90 суток, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

В помещении установлены следующие нарушения: часть дезинфицирующих средств просрочена, изготовление рабочих растворов дезсредств для обработки контактных поверхностей и помещений проводится по неправильным расчетам; допускается обслуживание посетителей без средств индивидуальной защиты (СИЗ) - на момент осмотра сотрудники находились на рабочих местах либо в спущенных масках, либо без них, контроль со стороны администрации за использованием СИЗ персоналом и посетителями не ведется.

При этом тренажеры расставлены без учета социальной дистанции, обеззараживание воздуха проводят не в полном объеме. Разметка социального дистанцирования нанесена не во всех помещениях — в раздевалках отсутствует, в части помещений нанесена с нарушениями; в санитарных узлах отсутствуют кожные антисептики.

В отношении юрлица ООО «Фитнес на Алексеевской» составили протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф до 500 тыс. рублей для юрлиц и приостановление деятельности до 90 суток.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Власти объяснили рост смертности в Москве в июне. В июне в столице умер 16 271 человек.

- Дептранс Москвы назвал ложной информацию об увольнении рабочих с медотводом от прививки. Почти 70% сотрудников транспортных предприятий прошли вакцинацию от коронавируса.

- Врач рассказал, нужно ли прививаться от Covid‑19 людям с больным сердцем. Вакцинация поможет уберечь человека от тяжелого течения болезни.

- Столичный врач рассказал, что жара не является препятствием для вакцинации от Covid‑19. Для того, чтобы сделать прививку, не нужно ждать, пока станет прохладнее.

- Росздравнадзор заявил о минимальном числе нежелательных реакций от препаратов от Covid‑19.С начала пандемии в России выявили 5 833 175 случаев Covid‑19.

- Вакцинацию от Covid‑19 в РФ призвали сделать обязательной на государственном уровне. Ранее ФНРП обратилась к работодателям для того, чтобы те усилили организацию вакцинации от коронавируса. ​

- В Роспотребнадзоре заявили о возможности заражения двумя штаммами Covid‑19 одновременно. Заражение сразу несколькими мутациями Covid-19 может привести к тяжелому протеканию болезни.

- Специалисты напомнили о необходимости соблюдать интервал между прививками. Это касается и вакцинации от других инфекционных заболеваний.

- В ВОЗ порекомендовали не смешивать разные вакцины от Covid‑19. Речь идет о ревакцинации, когда граждане ставят третью прививку от коронавируса другим препаратом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.