РИАМО - 13 июл. Инспекторы Государственного пожарного надзора подмосковного ГУ МЧС России напомнили отдыхающим на пляжах Раменского городского округа о пожароопасной обстановке в регионе. Так, запрещены несанкционированный пал травы, разведение любого вида огня, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники Госпожнадзора рассказывают правила поведения на искусственных водоемах и напоминают о последствиях их нарушения. При этом особое внимание в беседах уделяется местам, где купание запрещено.

Жителям округа напоминают о режиме высокой пожароопасности, который установили в регионе. По 19 июля ограничен доступ машин и людей в леса и торфяные массивы. Запрещены несанкционированный с пожарными пал травы, свалки мусора, особенно в лесу, разведение любого вида огня, даже в мангале.

Нарушителям данных правил будут выписывать административные штрафы.

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