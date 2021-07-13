РИАМО - 13 июл. Все полосы движения перекрыли на улице Лавочкина по направлению от улицы Фестивальной в сторону Флотской улицы из-за пожара, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

На улице Лавочкина в гаражах произошел пожар. На место происшествия прибыли экипажи дорожно-патрульной службы.

Движение общественного транспорта перенаправлено. Организован беспрепятственный проезд пожарных к месту происшествия.

Движение от Флотской улицы в сторону Фестивальной улицы осуществляется беспрепятственно.