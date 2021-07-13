РИАМО - 13 июл. С начала 2021 года 942 ребенка-сироты обрели новые семьи в Подмосковье. Всего в регионе живет более 4 тыс. приемных семей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 942 ребенка-сироты», – сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, всего в Подмосковье живут более 4 тыс. приемных семей. 85 из них создали в текущем году.

Каклюгина напомнила, что в регионе заработало мобильное приложение для смартфонов «Усыновление в Московской области», которое ускорило и облегчило процесс.

«Также будущие приемные родители могут обратиться за помощью и консультацией к психологам, юристам и медикам, которые работают в школах приемных родителей. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. У нас 70 таких школ. С начала года обучение там прошли порядка 1,3 тыс. потенциальных усыновителей», – поделилась Каклюгина.

Сейчас в Подмосковье проживают свыше 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Более 15,2 тыс. живут в опекунских и приемных семьях. Около 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.