РИАМО - 13 июл. Со второй половины среды в Москве ожидаются сухие грозы и зарницы из-за перемен в атмосфере, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Энергетическое напряжение в атмосфере и положительная энергия неустойчивости приведут во второй половине среды к возникновению мощных облаков кучевых форм высотой 10-11 км и как следствие из-за высушенности атмосферы - к сухим грозам и ночным зарницам», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что сухие грозы возникают, когда собираются облака, но температура воздуха слишком высокая (выше плюс 30 градусов), а влажность низкая (ниже 40-30%). В этом случае осадки не достигают поверхности земли и испаряются в атмосфере. В таких условиях молнии особенно пожароопасны.

Зарницей называют вспышки молний от грозы вдалеке. При этом раскатов грома из-за дальности не слышно. Такое явление бывает видно летом в темное время суток. Свет отражается от вершин кучево-дождевых облаков.

Также синоптик спрогнозировал в среду и пятницу сильные ливни местами в Московском регионе.

В среду в Москве и области ожидается до плюс 35 градусов. Это будет пик действия антициклона.

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