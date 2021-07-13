РИАМО - 13 июл. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили, что минувшей ночью мигранты массово подрались возле станции метро «Кузьминки» из-за бытового конфликта, который произошел ранее в подмосковных Химках, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел минувшей ночью на Зеленодольской улице. В драке принимали участие мигранты, значительная часть из них — из стран Средней Азии.

«Установлено, что поводом для выяснения отношений стал бытовой конфликт между приезжими, произошедший несколькими днями ранее на территории Московской области, в ходе которого за медицинской помощью обратились три иностранных гражданина», - сказали в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что оценивают ситуацию как чрезвычайное происшествие.

Полиция продолжает выяснять причины случившегося. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по признакам экстремисткой направленности.

Всего в территориальные отделы полиции доставлено 103 человека. В отношении правонарушителей составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранными гражданами правил въезда и пребывания в стране) и статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Будет составлен ряд протоколов в том числе по части 6.1 статьи 20.2 (участие в несанкционированных собраниях). Часть фигурантов выдворят за пределы России и запретят им въезд.

Видео массовой драки мигрантов около станции метро «Кузьминки»>>