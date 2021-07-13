РИАМО - 13 июл. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем заменить жирную пищу в аномальную жару. Мясные продукты долго перевариваются и согревают человека, что довольно опасно при такой погоде, сообщает «Вечерняя Москва».

Удачной альтернативой считается рыба, она усваивается легко, как и яйца.

«Если рыба жирная, то это еще и омега-3 жирные кислоты, которые входят в состав клеточных мембран, солнце как раз повреждает их. Поэтому это тоже поможет противостоять агрессивному влиянию солнца», - сказала Соломатина.

Необходимый организму белок можно получить, употребляя в пищу нежирный сыр и творог.

Диетолог добавила, что продукты с высоким содержанием белка лучше всего есть утром и после 18:00, в наиболее прохладный период.