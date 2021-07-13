РИАМО - 13 июл. Трехкратный чемпион Италии по фигурному катанию на коньках, участник чемпионатов Европы и мира Даниэль Грассль положительно отозвался о работе с российскими тренерами — Ангелиной Туренко и Сергеем Розановым, сообщает Газета.ru.

Сергей Розанов ранее работал в группе тренера Этери Тутберидзе, но в мае 2020 года перешел в академию Евгения Плющенко. Сейчас вместе с Ангелиной Туренко они тренируют спортсменов на сборах Peak Ice Camp во Франции. Там тренируется и Даниэль Грассль.

«Мне очень нравится работать с ними обоими — с Ангелиной и Сергеем, — потому что, на мой взгляд, они очень хорошо ставят технику. Они помогают мне работать над самыми сложными для меня прыжками — четверными тулупом и сальховом. Я хочу улучшить исполнение этих квадов», - сказал спортсмен.

По его словам, сборы Peak Ice Camp организовал французский хореограф Бенуа Ришо. Помимо него и двух российских тренеров, фигуриста готовит Лоренцо Магри.

Спортсмен отметил, что напряженно готовится к олимпийскому сезону. По его словам, тренировки в горах на высоте 1400 м значительно тяжелее.

«Возможно, в наступающем сезоне я еще не буду вставлять их в программы, потому что этот год крайне ответственный и сильно рисковать нельзя. Но в следующих сезонах сальхов и тулуп мне точно понадобятся, и я их основательно готовлю», — заключил фигурист.