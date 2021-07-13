РИАМО - 13 июл. С момента запуска Московских центральных диаметров помощь центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского метрополитена получили уже 2 тыс. пассажиров-инвалидов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Сотрудники ЦОМП обязательно помогут слабовидящим пассажирам, людям с нарушениями слуха, людям с ограниченными возможностями передвижения, пожилым, родителям с детьми до 7 лет, а также работают с детскими группами.

Подать заявку на сопровождение ЦОМП можно не позднее, чем за сутки до поездки.

Недавно маломобильным гражданам начали помогать и в автобусах. До конца 2021 года в столице увеличат количество наземных маршрутов, где работают сотрудники ЦОМП, до 76.

В июне сотрудники ЦОМП ежедневно принимали в среднем 133 обращения на сопровождение. Всего помощь получили уже более 1 млн человек.