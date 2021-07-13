РИАМО - 13 июл. Духовное управление мусульманства Московской области предупредило верующих о том, что проповеди и молитвы в праздник Курбан-байрам пройдут в онлайн-формате. Массовых мероприятий в честь праздника проводится не будет, сообщается на сайте совета муфтиев России.

В мечетях и мусульманских центрах на молитвах будут присутствовать только имамы и сотрудники.

Такое решение было принято управлением в ходе заседания президиума из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и данных по количеству заболевших коронавирусом.

Встретить праздник мусульман призывают дома в кругу родных и близких.

В первый день Курбан-байрама состоится прямая трансляция из Ногинской Соборной мечети. Праздничную проповедь прочтет Муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Мусульман, собирающихся отправится на площадку ритуального заклания жертвенного животного, просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

После селекторного совещания с представителями администраций городских округов и ведомств с участием руководства Духовного управления будут опубликованы адреса площадок для ритуального заклания животных.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман. Курбан-байрам отмечают на протяжении нескольких дней. В 2021 году праздник начнется 19 июля, но главные торжества выпадают на 20 июля.