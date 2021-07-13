РИАМО - 13 июл. На востоке Большой кольцевой линии метро завершили проходку одного из тоннелей от станции «Кленовый бульвар» до станции «Каширская», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строить метро в Нагатинском Затоне сложно: над трассой много коммуникаций и зданий. Но «Кленовый бульвар» нужная, важная станция», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, со станции «Кленовый бульвар» можно будет переходить на будущую Бирюлевскую линию метро. Также станция находится рядом с популярным музеем-заповедником «Коломенское».

Станция должна улучшить доступность района Нагатинский Затон, разгрузить станцию «Коломенская». Сейчас на восточном участке БКЛ ведется строительство 4 станций: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Они улучшат транспортную доступность 450 тыс. местных жителей.

За 10 лет в Москве возвели 177 км линий и 90 станций метро и МЦК, еще 24 станции метро планируется ввести до 2023 года.

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