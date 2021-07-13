РИАМО - 13 июл. Московская область представила один из самых крупных стендов на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России», передает корреспондент РИАМО.

С 13 по 15 июля в Москве проходит Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». Главной темой форума в этом году стала реализация нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» на федеральном и региональном уровнях, а также принимаемые меры по изменению отношения граждан к своему здоровью и повышению ответственности за его состояние.

Стенд Московской области, представивший достижения медицины региона за последние годы, находится почти в центре Манежа. Любой желающий мог подойти и узнать любые интересующие вопросы в сфере медицины.

На стенде были представлены Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), Московский областной и Наро-Фоминский перинатальные центры, Солнечногорская областная больница.

На специальных инфоэкранах можно было ознакомиться с достижениями перинатальных центров Подмосковья. Организаторы наглядно демонстрировали количество успешных операций, количество спасенных детей, а специалисты охотно рассказывали про все преимущества этих центров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что все поликлиники Подмосковья приведут к единому высокому стандарту в плане ремонта. В ходе этой работы также будет обеспечен комфорт пациентов.