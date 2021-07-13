РИАМО - 13 июл. Футбольный комментатор Василий Уткин выложил в 7-ю годовщину со дня смерти своего отца архивное совместное фото, сообщает Газета.ru.

«Сегодня семь лет, как я без папы», — написал Уткин под фото в своем Instagram.

Ранее Василий Уткин поделился радостью в связи поражением Англии в игре со сборной Италии в финале Евро-2020 в этом году. Ему не симпатизирует английский тренер Гарет Саутгейт.

Сейчас спортивный журналист ведет собственный Youtube-канал. Там регулярно выходит программа «Футбольный клуб». Ранее комментатор работал на «НТВ-Плюс», «Матч ТВ», Eurosport и СТС.

С 2017 года Уткин стал спонсором и владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси», который выступал в третьем дивизионе Северо-Восточной Лиги ЛФЛ Москвы. Журналист занимается и другим бизнесом, например, сетью пабов «Джон Донн» в Москве.