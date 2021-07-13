РИАМО - 13 июл. Пассажирка, прибывшая из Азербайджана в аэропорт Домодедово, пыталась провезти через таможенную границу ЕАЭС ювелирные украшения из золота с бриллиантами без письменного декларирования. Стоимость изделий составила 2 952 910 рублей, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Гражданка Азербайджана, прилетевшая из Гянджи, прошла через «зеленый» коридор, не задекларировав товары. Во время таможенного контроля в ручной клади пассажирки обнаружились 2 подвески, 2 пары сережек и кольцо.

Эксперт установил, что все изделия изготовлены из золота с добавлением бриллиантов.

По данному факту проводится проверка.

Сотрудники Домодедовской таможни напоминают, что по законодательству обязательно письменно декларируются товары для личного пользования весом более 50 кг и стоимостью дороже 10 тыс. евро.