РИАМО - 13 июл. Москвичи в ходе тестирования системы онлайн-голосования, которая будет использоваться на выборах осенью, ответят на 2 вопроса, сообщил зампред Общественной палаты столицы, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Венедиктов в своем Telegram-канале отметил, что тестовое электронное голосование пройдет 29-30 июля.

Первый вопрос будет следующим: «По Вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от Covid-19?». На этот вопрос можно будет выбрать несколько вариантов.

Для ответа на первый вопрос предлагаются следующие варианты: все граждане, медицинские работники и персонал медорганизаций, работники сферы торговли и услуг, преподаватели, правоохранители, соцработники, работники банков, почтовых отделений, страховых компаний, члены избиркомов и наблюдатели, чиновники федеральных органов власти на территории столицы, чиновники региональных и местных органов власти Москвы, депутаты.

Второй вопрос звучит так: «Какой приоритет развития городской инфраструктуры Вы бы выбрали в отрасли транспорта?». Для него будут доступны следующие варианты ответа: развитие общественного транспорта или развитие личного транспорта.

В Единый день голосования в сентябре проголосовать онлайн смогут жители 6 субъектов РФ, среди которых Москва. В сентябре состоятся выборы в Госдуму, также пройдут дополнительные выборы в Мосгордуму по 2 избирательным округам.