РИАМО - 13 июл. С момента запуска программы капитального ремонта в Подмосковье привели в порядок 13,7 тыс. многоквартирных домов. Это 32% от общего числа домов, где планируется провести работы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего за указанный период жилищные условия улучшились более чем у 2 млн жителей области.

«В среднем за календарный год в Подмосковье ремонтируется порядка 2 тыс. домов: меняются лифты, ремонтируются кровли, утепляются фасады, обновляются инженерные коммуникации», – сказал гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

Благодаря высоким темпам работы на территории области не осталось ни одного лифта с истекшим сроком эксплуатации – старше 25 лет. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева был сформирован дополнительный план на замену лифтов старше 20 лет.

«К уже сформированному и ранее утвержденному плану на 2022 год по замене 308 единиц лифтов в 118 домах добавится 685 лифтов в 23 муниципалитетах. С 2014 года уже заменено и отремонтировано порядка 12 тыс. лифтов», – подчеркнул министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

На территории Подмосковья реализуется самая масштабная программа капремонта в стране. В нее вошли свыше 44 тыс. домов.

Ознакомиться с адресной программой можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.