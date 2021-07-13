РИАМО - 13 июл. В столице завершается создание нового пешеходного маршрута. Работы по комплексному благоустройству Дмитровского переулка выполнены на 80%, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Переулок располагается параллельно Столешникову и соединяет улицы Петровка и Большая Дмитровка.

В рамках благоустройства здесь убрали провода в кабельную канализацию, проложили дополнительный участок водосточной сети, обустроили 7 новых дождеприемных решеток, расширили тротуары.

До сентября в переулке планируется обновить асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроить парковочные места. 3 из них будут предусмотрены для маломобильных граждан и 3 оборудованы зарядными устройствами для электромобилей.

На маршруте появятся 5 велопарковок, навигационные стелы, скамейки и урны. Подвесное освещение заменят стилизованные под старину фонари.

Кроме того, планируется отремонтировать фасад объекта культурного наследия регионального значения – усадьбы купца Егорова, построенной в XIX веке.