РИАМО - 13 июл. Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о новом проекте певицы Валерии. Она записала практически целый альбом с Максимом Фадеевым, сообщает Nation News.

«Максим хорошо почувствовал Валерию как артистку и написал невероятное количество шедевров, которые зрители Санкт-Петербурга услышат впервые осенью, ибо до этого времени нигде эти песни играть не будут», — сказал продюсер.

Увидеть артистку поклонники смогут и ранее: на лето запланированы концерты. Так, 23 и 24 августа Валерия выйдет на сцену сочинского фестиваля «Новая волна — 2021».

Пригожин подчеркнул, что считает огромной радостью и счастьем возможность встречи артиста со своей аудиторией.

«Мы понимаем все обстоятельства, связанные с коронавирусом, мы понимаем все наши риски, мы, безусловно, также несем ответственность за все происходящее вокруг, поэтому предприняли все меры, связанные с пандемией», — добавил он.