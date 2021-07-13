РИАМО - 13 июл. В течение месяца число участников подмосковного проекта «Активное долголетие» увеличилось на 6 тыс. человек. Это произошло после открытия в июне 7 новых направлений, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«На сегодняшний день участниками проекта «Активное долголетие» являются более 62 тыс. жителей старшего поколения – это современные, активные и прогрессивные пенсионеры», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

С 1 июня в программу проекта вошли занятия по следующим направлениям: настольные игры, музыка, история и искусство, литературное мастерство, театральная мастерская, знакомство с искусством фото, а также красота и здоровье.

Самым популярным направлением сразу стали настольные игры. На них за месяц записались 4,9 тыс. человек.

«Мы видим, какой положительный отклик получает проект «Активное долголетие» у наших жителей. Наши клубы – это место, где участники проекта не только занимаются любимыми активностями, но и просто интересно проводят время», – добавила Каклюгина.

На территории Подмосковья действует 61 клуб «Активное долголетие». Они работают на базе учреждений соцобслуживания, культуры и спорта.

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