РИАМО - 13 июл. В течение месяца число участников подмосковного проекта «Активное долголетие» увеличилось на 6 тыс. человек. Это произошло после открытия в июне 7 новых направлений, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
С 1 июня в программу проекта вошли занятия по следующим направлениям: настольные игры, музыка, история и искусство, литературное мастерство, театральная мастерская, знакомство с искусством фото, а также красота и здоровье.
Самым популярным направлением сразу стали настольные игры. На них за месяц записались 4,9 тыс. человек.
«Мы видим, какой положительный отклик получает проект «Активное долголетие» у наших жителей. Наши клубы – это место, где участники проекта не только занимаются любимыми активностями, но и просто интересно проводят время», – добавила Каклюгина.
На территории Подмосковья действует 61 клуб «Активное долголетие». Они работают на базе учреждений соцобслуживания, культуры и спорта.
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