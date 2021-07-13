РИАМО - 13 июл. На самых жарких станциях Московского метрополитена, где температура воздуха достигла 28 градусов, а также на станциях Московского центрального кольца во вторник из-за жары продолжили бесплатно раздавать питьевую воду в бутылках, сообщается в Twitter-аккаунте Мосметро.

В метро воду раздают на станциях: «Сокол», «Измайловская», «Щелковская», «Филевский парк», «Пионерская», «ВДНХ», «Ясенево», «Октябрьская» Калужско-Рижской линии, «Теплый Стан», «Текстильщики», «Полежаевская», «Октябрьское Поле», «Беговая», «Ломоносовский проспект», «Бунинская аллея», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Улица Скобелевская».

В МЦК воду предлагают пассажирам на станциях: «Дубровка», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Окружная», «Панфиловская», «Стрешнево», «ЗИЛ».

В Москве во вторник побит рекорд по жаре 85 летней давности. Температура воздуха поднялась до 32,7 градуса и продолжила расти. Жара в Московском регионе никуда не собирается уходить и на выходных.

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