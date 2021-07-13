РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июл. Уже более 400 пенсионеров Балашихи приняли участие в новых мероприятиях проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На сегодняшний день участниками проекта являются более 4,1 тыс. жителей старшего поколения из городского округа.

«Это современные, активные и прогрессивные пенсионеры. В июне мы расширили перечень активностей и добавили еще 7 направлений, буквально за месяц к нашему проекту прибавилось 400 участников», – сказал начальник управления социальной защиты населения Балашихи Игорь Мамонкин.

Он добавил, что с 1 июня в проекте «Активное долголетие» стартовали новые активности: настольные игры, музыка, история и искусство, литературное мастерство, театральная мастерская, знакомство с искусством фото, а также красота и здоровье.

«На территории городского округа особой популярностью пользуются настольные игры и театральные кружки, занятия по литературе и искусству», – заключил Мамонкин.

В Балашихе функционируют клубы «Активное долголетие» в микрорайоне Железнодорожный на улице Пролетарской, 8 и на площади Славы, 1. Получить всю необходимую информацию можно по телефонам: 8(495)523-81-55, 8(495)522-23-55.