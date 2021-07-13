РИАМО - 13 июл. На компенсацию за моральный вред могут рассчитывать пассажиры самолета Чита — Москва, в салоне которого мужчина справил нужду в кресле бизнес-класса, сообщает «Вечерняя Москва».

Инцидент произошел 11 июля. Известно, что пассажир был пьян, вел себя шумно. Ему сделали замечание, но это не помогло, и его пристегнули к креслу, а он там справил нужду.

«Моральный вред пассажирам как потребителям услуг перевозчика подлежит компенсации причинителем вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом. Однако моральный вред еще необходимо доказать. Так вот, пассажиры, наблюдавшие привязанного «коллегу по цеху», конечно, получили нравственные страдания. Особенно если на борту были дети», — сказала член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

Она уточнила, что хотя и в цивилизованном обществе привязывать людей не принято, тем не менее, это могло предотвратить последствия поведения пассажира.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО, нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».