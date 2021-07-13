РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июл. В подмосковных Котельниках на оперативном совещании обсудили вопросы социальной газификации, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«Еженедельное оперативное совещание начали с обсуждения национальных проектов, которые реализуются на территории Котельников. В частности, в Московской области начала действовать программа по социальной газификации населения. Жители должны знать и понимать, какие работы проводятся по техническому обслуживанию газового оборудования в рамках данной программы, инициированнной президентом», - написал Жигалкин.

Он отметил, что к работам относятся проверка состояния самого оборудования, разборка и очистка горелок от загрязнений, проверка и настройка параметров сжигания газа и другое. В целом, большой спектр услуг, которые входят в параметры технического обслуживания оборудования. Калькуляция их стоимости проводится в зависимости от мощности оборудования и производителя.

«На совещании рассмотрели вопросы масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. Число желающих привиться у нас возрастает с каждым днем. Также обсудили содержание дворовых территорий, патрулирование на территории лесопарков в пожароопасный период. В третьем квартале должны полностью завершить работу по приведению к нормативам контейнерные прощадки. На данный момент таких у нас порядка 10», - объяснил Жигалкин.