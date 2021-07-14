РИАМО - 14 июл. В среду, 14 июля, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция по аварийности на дорогах Подмосковья в летний период.

В мероприятии примут участие:

- министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик;

- заместитель начальника полиции - начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

В ходе мероприятия спикеры расскажут о безопасности водителей в жару, об основных причинах и видах ДТП в летний сезон, а также о мероприятиях по повышению безопасности в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.​